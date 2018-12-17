حسين الجسمي أبهر الحضور بغنائه في الفاتيكان! – بالفيديو

متابعة الخليج 365: أحدث النجم الإماراتي حسين الجسمي ضجّة كبيرة في الصحافة العربية والعالمية بعد مشاركته في احتفالات عيد الميلاد المجيد في الفاتيكان بعد الدعوة التي وُجّهت إليه.

وكان لافتًا ظهور الجسمي وهو يغني بالإنكليزية في الفاتيكان مع عدد من الفنانين العالميين.

وليس غريب أبدًا على الجسمي أن يطرب الناس والمستمعين بصوته وأدائه المميزين كما فعل في الفاتيكان.

وتستمعون إليه في الفيديو القصير المرفق.