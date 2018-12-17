تكريم الفنانة رانيا فريد شوقي من قطاع قنوات النيل المتخصصة

يكرم قطاع قنوات النيل المتخصصة، النجمة رانيا فريد شوقي، في احتفالية يقيمها مساء الأربعاء المقبل بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، لتكريم عدد من النجوم والنجمات الذين تألقوا في الدراما التليفزيونية والسينما هذا العام، وذلك بحضور أسامة البهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة وإيناس عبد الله رئيس قناة النيل.

ويكرم قطاع قنوات النيل، النجمة رانيا فريد شوقي عن مشاركتها المتميزة في مسلسل "عوالم خفية" الذي يعتبر أول تعاون لها مع الزعيم عادل إمام، وحقق العمل نجاحا جماهيريا كبيرا عند عرضه في السباق الرمضاني 2018.

وجسدت رانيا خلال أحداث المسلسل شخصية نجمة سينمائية تدعى "مريم" تختفي عنها الأضواء نوعا ما، وتلك الشخصية ليس لها علاقة بالفنانة الراحلة سعاد حسني، كما أكدت رانيا فريد شوقي ،موضحة أن الرابط الوحيد هو التساؤل هل الفنانة توفيت أم انتحرت وهذا ليس معناه أن هناك علاقة بمسألة وفاة السندريلا وشخصية "مريم" تعتبر محور العمل الذي يؤدي إلى لغز ورموز ولهذا السبب كان اسم المسلسل "عوالم خفية.

"عوالم خفية" تأليف ورشة كتابة مكونة من أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج وإنتاج رامي امام وهشام تحسين ويشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، أحمد وفيق، صلاح عبد الله ، بشرى، هبة مجدي، ومي سليم.

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