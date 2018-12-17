أمل العوضي تفاجئ جمهورها بفستان الزفاف.. هل تستعد للزواج قريبا؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة والإعلامية الكويتية أمل العوضي جمهورها بخضوعها لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة عروس.

أمل أطلت في الجلسة مرتدية فستان أبيض طويل أشبه بفساتين الزفاف مع حذا بنفس اللون، وتزينت بمكياج قوي أبرز ملامحها، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية أضفت بريقا عليها.

جلسة تصوير الفنانة الكويتية أثارت شكوك جمهورها حول استعدادها للزواج قريبا، خاصة أنها كانت قد ظهرت بخاتم من الألماس منذ فترة، قيل أنه خاتم خطوبتها.

وكانت أمل العوضي قد أثارت الجدل بمقطع فيديو نشرته منذ عدة أشهر، استعرضت خلاله خاتم من الألماس، وأرفقته بتعليق قالت فيه: ” اللهم لك الحمد على ما أعطيت”، وهو ما جعل عدد كبير من جمهورها يتكهنون بأنها احتفلت بخطوبتها سرا.

الإعلامية مي العيدان كشفت أنها تواصلت مع أمل لمعرفة حقيقة هذا الخبر، مؤكدة أن الفنانة الكويتية نفت لها صحة هذا الخبر تماما.

أمل أكدت أنها اشترت الخاتم من أموالها وليس خاتم زواجها كما ظن البعض وأنها لم ترتبط بعد، مشددة على أن خبر خطوبتها ما هو إلا شائعة.