الموت يفجع ياسمين صبري: اليوم فقدت أغلى الناس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجعت الفنانة المصرية ياسمين صبري بحالة وفاة تسببت في صدمة كبيرة لها عبرت عنها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”

ياسمين كتب على حسابها الشخصي: «اليوم فقدت أغلى الناس إنا لله وإنا إليه راجعون»، وأثارت تغريدتها حيرة جمهورها الذي لم يعرف هوية الفقيد، وخاصة أن الفنانة فضلت تجهيله وأثارت فضول الفانز.

ورغم اللغز الذي فرضته ياسمين على هوية الفقيد إلا أن تعليقات محبيها انهالت عليها تدعو لها بالصبر في محنتها، وبالرحمة للراحل، وكثيرت التساؤلات عن هويته.

الفنانة المصرية اختفت في المرحلة الماضية وقامت بغلق كل حساباتها على السوشيال ميديا، وبعد تساؤلات قالت ياسمين: «لكل من يهتم لقد كنت أريد بعض الوقت لنفسي».

الفنانة الشابة تعاقدت مؤخرا على سيناريو مسلسل «حكايتي»، والذي سيتم عرضه في شهر رمضان 2019، ويعد أول بطولة مطلقة لها، وذلك بعد أن تغيبت عن السباق الرمضاني الفائت.

ياسمين شاركت مؤخرا في فيلم «الديزل»، مع الفنان محمد رمضان والفنانة هنا شيحة، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا بعد عرضه في السينما.