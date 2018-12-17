رامي وحيد يتذكر والده الفنان المشهور بكلمات حزينة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

لا يعرف الجمهور الكثير عن الحياة الشخصية للفنان المصري رامي وحيد، وخاصة أنه لا يتحدث كثيرا عنها.

رامي وحيد نشر عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، صور لوالده الفنان الراحل سمير وحيد، وكتب معلقا: «بفتكر كل لما اكون في البيت و اسمع صوت المفتاح في الباب انه ممكن يدخل عليا او لما الباب يخبط اقول يمكن نسي المفتاح، بستنا اللحظه دي اكتر من ٢١ سنه زي ما كنت بستناها انا وااخويا عشان كل واحد فينا يتعلق في رجله اول لما يدخل».

الفنان المصري أضاف: « انابتجنب اني اتكلم عنه، عشان بتعب بعدها جدا، يمكن عشان الحياه عندي بشكل ملخص كده هي ابويا عشان كده كل الي انا عايش عشانه اني ادعيله في الصلاه و اعمل الي كان بيحبه و عشان كده انا بحب شغلي جدا و هو متعة حياتي».

رامي اختتم رسالته وكتب: «النهارده مش تاريخ ميلادك او تاريخ وفاتك عشان تكون ذكراك او افتكرك لانك عايش جوايا....بحمد ربنا اني ابنك و بشكره علي كل الي اتعلمته منك واتربيت عليه».

ومن أهم أعمال سمير وحيد: «البرئ»، «البداية»، «مدام شلاطة» و«العميل رقم 13» و«الصرخة» و«الهروب» و«ناصر 56»، إضافةً إلى مسلسلات «كوم الدكة» و«رأفت الهجان» و«ضمير أبلة حكمت» و«أرابيسك» و«الحفار».

سمير وحيد رحل عام 1997 بعد اصابته بجلطة أودت بحياته، وقال رامي إن والده لم يكن يشكو من أي مرض وأنه شعر بالصدمة بوفاته.