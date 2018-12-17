3 اتجاهات جديدة انطلقت بفضل علامة ساكس بوتس في عام 2018!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشتهرُ العلامات التجارية الإسكندنافية أمثال غاني و"By MaleneBirger" بكونها مصدر صيحات ستايل الشارع الأكثر انتشارًا في جميع أنحاء العالم، ولكن هناك علامة تجارية تخطّت حدود النمط الإسكندنافي طوال هذا العام.

نتحدّث عن علامة ساكس بوتس Saks Potts، والتي يقع مقرُّها في كوبنهاغن، حيث اقتُبست تسميتها من أسماء مؤسستيها كاثرين ساكس وباربرا بوتس، وتعمل هذه العلامة على تجاهل الصور الظليّة النظيفة والطبعات البسيطة، واستبدالها بصور ظلية غير عادية وألوان مرحة ومواد دقيقة.

ومن بين مجموعة العلامات التجارية البارزة التي ظهرت في كوبنهاغن في السنوات الأخيرة، نجد علامة ساكس بوتس، والتي تم تأسيسها في عام 2014، وقد ظهرت قطعها العصرية على حسابات "الإنستغرام" لأشهر الفاشينيستات على مدى الأشهر الـ 12 الماضية (بما فيهن كيم كارداشيان).

إليك 3 اتجاهات جديدة من العلامة الإسكندنافية والتي ربما لفتت أنظارك خلال هذه السنة:

الجوارب الضيّقة الطويلة

أضفت ساكس بوتس على الجوارب الضيّقة الطويلة لمسة دنماركية كلاسيكية بتقديمها بلوحة ألوان أحادية وبطبعة المونوغرام الداكنة.

وسرعان ما أصبحت هذه الجوارب ذات المظهر الأنيق قطعة أساسية في خزانة مدوّنات الموضة أمثال Always Judging و Stephanie Broek.

بدلة القطعتين الخضراء

أثبتت هذه البدلة المكو.ّنة من كروب توب وبنطلون باللون الأخضر اللامع أنها مناسبة لجميع الأعمار.

وقد تصدّرت عناوين الصحف الأسبوع الماضي عندما ارتدتها نورث ويست ابنة كيم كارداشيان البالغة من العمر خمس سنوات بمناسبة عيد ميلاد شقيقها سانت.

قد تكون كارداشيان أصغر من ارتدت هذه القطعة، لكنها بالتأكيد ليست الأولى، فقد ارتدت سيلينا غوميز نفس البدلة في فيديو موسيقي لدي جي سناك، بينما ارتدته جوليا هوبز من شركة فوغ إنترناشيونال أثناء تجولها في شوارع لندن.

المعطف

يأتي معطف "Foxy Coat" بنمط الفينتاج والمصنوع من الجلد اللامع في لوحة ألوان متنوعة، بدءًا من طبعات جلود الحيوانات إلى الألوان المشرقة الجريئة، ويأتي بأكمام وياقة مزينة بالفرو، وعلى الرغم من أن معظم صنّاع الأزياء قد قرروا التخلي عن استخدام الفرو واستبداله بالفرو الصناعي، إلا أن هذا الأخير مصنوع من فرو الثعلب الحقيقي.

لكن هذا لم يمنع أمثال كاردي بي وأليكسا تشانغ من ارتداء هذه القطعة، كما ارتدت كيندال جينر النسخة الخضراء المُشرقة من هذا المعطف في عيد ميلادها.