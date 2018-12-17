شكرا لقرائتكم خبر عن أنا مين فيهم؟.. شريف رمزى يحير جمهوره بالشبه الكبير مع أخيه خلال طفولتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادة ما يحب الفنانين مشاركة صورهم النادرة مع جمهورهم، الفنان الشاب شريف رمزى ابن المنتج الراحل محمد حسن رمزى، فتح صندوق ذكرياته ونشر صورته وهو طفل بصحبة أبية وأخيه.





وضع الفنان شريف رمزى، جمهوره فى حالة من الحيرة، حيث طالبهم التفريق بين صورته وأخيه، ولم يستطع جمهوره التفريق للشبه الكبير بينهما: "أمى لقت الصورة دي مع أوراق قديمة ليا أنا وأخويا صلاح مع أبونا الله يرحمه تقدروا تعرفوا أنا مين فيهم؟.



شريف رمزى انستجرام

يذكر أن الفنان الشاب "شريف رمزى” الذى انطلق من فيلم "أسرار البنات" هو ابن المنتج محمد حسن رمزى وعمته الفنانة "هدى رمزى” لكن المفاجأة هنا أنه حفيد الفنان القدير صلاح ذو الفقار.

ويخوض شريف رمزى فيلمه الجديد"2020" حيث يستعد لتقديمه فى الفترة المقبلة ويعود به إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، ، وينتمى إلى نوعية الأعمال الكوميدية الذى تقرب الفنان من الجمهور، وكان آخر فيلم له فيلم "من ضهر راجل" 2015.