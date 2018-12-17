شكرا لقرائتكم خبر عن مصر بلا جوائز فى أيام قرطاج المسرحية والتونسى حماد الوهايبى أفضل مخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم مهرجان أيام قرطاج المسرحية دورته العشرين بتوزيع عدد من الجوائز ما بين جوائز رسمية وأخرى موازية عقب التكريمات التى بدأ بها المهرجان حفل ختامه وكرم خلالها الفنان المصرى الكبير عبد الرحمن أبو زهرة والفنانة التونسية منى نور الدين والفنان الأردنى غنام غنام والفنان سامى عبد الحميد من العراق والدكتور حسن المنيعى من المغرب .

قدم حفل ختام مهرجان أيام قرطاج المسرحية الفنانة شاكرة بن رماح وأعلن المهرجان فى بدايته الجوائز الموازية والتى جاءت كالتالى جائزة التنوع الثقافى المنظمة الدولية للفرانكفونية منحت لمسرحية "ريسكابال" من السنغال وجائزة أحمد معاوية لأحسن هيكل منتج حصل عليها حافظ خليفة وجائزة الاتحاد العام التونسى للشغل لأفضل تقنية حصلت عليها مسرحية "القادمون" أما جائزة نجيبة الحمرونى لحرية التعبير فازت بها مسرحية "الهاربة" وجائزة أفضل عمل مسرحى للمودعين داخل المؤسسات السجنية والإصلاحية نالتها مسرحية "الرجة" لسجن قفصة وجائزة الجمعية التونسية للنقاد المسرحيين منحت للكاتب والمخرج المسرحى حسن المؤذن.

أما الجوائز الرسمية فكانت كالآتى جائزة أفضل عمل متكامل حصل عليها العرض التونسى "ذاكرة قصيرة" وجائزة أفضل إخراج حصل عليها المخرج حمادى الوهايبى لمسرحية "جويف" من تونس وجائزة أفضل سينوغرافيا حصل عليها الفنان جواد الاسدى عن عرض "تقاسيم على الحياة" وجائزة أفضل أداء نسائى يسلمها الفنان رءوف بن عمر وحصلت عليها وجائزة أفضل أداء رجالى سلمتها الفنانة زهيرة بن عمر وحصل عليها يوسف المقبل من سوريا وخرجت مصر بلا جوائز، حيث شاركت بالمسابقة الرسمية بعرض واحد وهو "الساعة الأخيرة" إخراج ناصر عبد المنعم .