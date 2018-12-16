هل تكون أوبرا وينفري خليفة كيفين هارت بتقديم حفل أوسكار 2019؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُعد أوبرا وينفري أحد أهم الوجوه الإعلامية في العالم، بل وتُلقّب بـ "سيدة البرامج الحِوارية"، وذلك بسبب عملها الأيقوني في تقديم برنامجها التلفزيوني The Oprah Winfrey Show لمُدّة 25 عامًا، وضعها على عرش النّساء الأكثر شُهرة وثروة في العالم.

وبِما أنّ وظيفة مُقدّم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 المُقبل ما زالت شاغرة، طُرح اسم أوبرا لكي تستضيف الحفل، فعمل مرموق كهذا في واحدة من أكثر ليالي هوليوود سحرًا يحتاجُ إلى شخصٍ مُتمرّس ذي خبرة واسعة في مجال التّقديم الممزوجة بخفّة الظل وحُب النّاس، وهذه الصّفات تنطبق تمامًا على وينفري.

وعندما سألها موقع TMZ الأمريكي عن هذا المنصب، كانت إجابة أوبرا واضحة ومُختصرة، فاكتفت بقولِ كلمةِ "لا"، مُعلنةً بذلك بأنّها لن تكون خليفة كيفين هارت.

لكن لماذا كيفين هارت بالذّات؟

وذلك لأنّ الأكاديمية عيّنته ليكون مُقدّم الحفل رفيع المُستوى، لكن سُرعان ما انسحب هارت من هذا المنصب بعد يومين من اختياره فقط، وذلك بسبب ظهور تغريدات قديمة له من عام 2011، هاجم فيها المثليين، فقرر الانسحاب لكي لا يكون مصدر تشتيتٍ للانتباه في هذا الحدث المُهم.

أمّا مُستضيفة الأوسكار السّابقة، الممثلة العالمية "ووبي غولدبرغ"، فقد رشّحت اسم بطل فيلم Crazy Rich Asians "كين جونغ" ليكون هُو مُقدّم الحفل، ليرد الأخير بأنّه شعر بالإطراء بمُجرّد أنّها اقترحت اسمه، ليبقى منصب مُقدّم حفل أوسكار 2019 شاغرًا.

فمن سيشغله برأيك؟