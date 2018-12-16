شمس الكويتية بـ"قميص نوم" في كليبها الجديد.. والمُعلقون يفتحون النار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الفنانة شمس الكويتية لانتقادات لاذعة من قبل جمهورها، بعد طرحها لكليبها الجديد "ابن ال"، وذلك بسبب ارتدائها "قميص نوم" مثيرا في بداية الأغنية.

وأبدى متابعو شمس في "إنستغرام" رفضهم تمامًا لظهورها بهذا الشكل المثير، موضحين أنها تعتبر أول فنانة خليجية لا تحترم عادات وتقاليد مجتمعها.

وعلق أحد متابعيها، قائلا: "خليجية بقميص نوم الفيديو الجاي بالبكيني"، فيما أعرب آخر عن استيائه، قائلا: "جايبة واحد مفسخ وهي بقميص النوم لهدرجة وصل الانحطاط الأخلاقي"، ووافقه الرأي متابع آخر: "آخر شي قميص نوم وش بقى يا فن.. مات الفن".

كما وجه أحد المعلقين رسالة عتاب لها، قائلاً: "وش فيك شمس على التعري تراك جميلة بدون تعري ما تسوى الشهرة عليك".

يذكر أن كليب "ابن الـ" من كلمات الغيم، ألحان فراس الشذر، توزيع مهند غازي، والإخراج لمحمد عبدالعظيم.