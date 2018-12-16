شاهدي.. هنا شيحة تفاجئ جمهورها بـ "اللوك الأوروبي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعتمدت الفنانة المصرية هنا شيحة، قصة شعر جديدة مع تغيير لون شعرها، في مفاجأة جديدة لجمهورها، بعد زواجها بمدة قليلة، من مواطنها الفنان أحمد فلوكس.

ونشرت هنا مجموعة صور لإطلالتها الجديدة، عبر "الستوري" الخاص بها على إنستغرام، حيث صبغت شعرها باللون الأشقر الفاتح، وبدت وكأنها فتاة أوروبية أصغر سنًا.

وعبرت شيحة عن سعادتها باللوك الجديد، موجهة الشكر لمصفف الشعر ربيع مراد، حيث أبدت رضاها تمامًا عن قصة شعرها الجديدة.

"نيولوك" هنا فاجأ متابعيها على إنستغرام، حيث أبدى البعض استغرابهم من لون شعرها الذي بدا فاتحًا للغاية، بينما نال "اللوك" إعجاب أغلب المتابعين.

وتعيش هنا شيحة خلال الفترة الحالية، أسعد لحظات حياتها، حسب وصفها، مع زوجها أحمد فلوكس، حيث بدأت قصة حبهما سريعًا، عقب مشاركتها سويًا في بطولة إحدى قصص مسلسل "نصيبي وقسمتك 2".

وتزوجت هنا من فلوكس، الشهر الماضي، في حفل عائلي اقتصر الحضور فيه على الأقارب، ثم قضيا شهر العسل في دبي، وتواصل الفنانة المصرية التعبير عن حبها لزوجها من خلال نشر صورهما على إنستغرام.