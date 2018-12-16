مارسيل خليفة وعبير نعمة في ألبوم “غنّي قليلاً”

متابعة الخليج 365: أطلق الفنان مارسيل خليفة والفنانة عبير نعمة ألبومهما المنتظر “غنّي قليلاً”، بعد سنوات من التحضير المكثّف ليكون العمل على قدر توقّعات الجمهور. ويتضمّن الألبوم 14 أغنية، ومن بينها “الموسيقى”، “غني قليلاً”، “ما أجمل الحبّ”، “كتبني قصيدة”، “يا مريم” وغيرها. ويمكنكم الإستماع إليه عبر المنصات الموسيقية الإلكترونية.

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