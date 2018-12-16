خاص- عبير نعمة “تغني قليلاً” مع مارسيل خليفة في رحلة موسيقيّة راقية

أقيم، مساء السبت 15 كانون الأول، حفل توقيع ألبوم “غنّي قليلا” للفنانة عبير نعمة، في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في “سي سايد ارينا” وسط بيروت.

وشارك الفنان الكبير مارسيل خليفة الذي تعاون معها في تلحين جميع الأغاني توقيع الالبوم معها.

حضر الحفل حشد كبير من الجمهور ومن محبي نعمة وخليفة، وبقوا منتظرين لساعات دورهم للتوقيع والتحدث مع النجمين.

وعن تفاصيل البوم “غنّي قليلا”، يضمّ 14 أغنية وهي “الموسيقى، مزمار، راجع، هيدا انتَ، ما اجمل الحب، بعتلك صوتي، اكتبني قصيدي، طفولة، علليني، يا مريم، الحنّة، يا محلا نورها، فكر بغيرك وغنّي قليلا”.

تعاونت عبير فيه مع عدد من الشعراء هم: قاسم حداد، زهراء زاهيدي، مريم حيدري، جرمانوس جرمانوس، زاهي وهبي، هنري زغيب، حبيب يونس، ميشال بو رجيلي، محمد سويدي، باديي خيري، سيد درويش، محمد درويش وجوزيف حرب.

الالبوم من انتاج شركتي “نغم ريكوردس” و”universal music mena”.

وعن غلاف الالبوم، تظهر عبير نعمة بصورة واحدة مع مارسيل خليفة حيث تنظر هي الى الجانب وهو منحني الرأس وكأنه ينظر الى العود.

وفي حديث خاص مع الفنانة عبير نعمة، اشارت لنا الى أن الالبوم أخذ وقتاً كافياً ليضمّ 14 أغنية. وأضافت انها سعيدة بتحقيقه خصوصا بالتعاون الكامل مع الفنان الكبير مارسيل خليفة، وتمنت أن ينال اعجاب الجمهور.

وأفصحت عبير الى إنه سيتبع هذا الالبوم جزءاً ثانياً ولكن بعد سنة تقريباً.

وكشفت الى إنها ستحيي حفلاً ضخماً مع مارسيل خليفة في دبي في شهر آذار/مارس المقبل. وأكدت أنها ستغني البومها الجديد في كل حفلاتها.

وعن التعاون مع شركة الانتاج “universal”، وصفتها بأنها عائلتها الثانية، وأكدت الى أنه سيجمعهما العديد من الاعمال الجديدة منها ألبوم جديد.

من جهة الفنان مارسيل خليفة، عبّر عن سعادته بهذا التعاون ولفت إن صوت عبير أكثر من رائع.

وأضاف “انشاءالله نكون عملنا عمل جميل ويحبّه الناس ويزيدهم فرحاً.