شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى المقدم تنضم إلى فريق عمل مسلسل "البريمو" مع السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة إنجى المقدم إلى فريق عمل مسلسل "البريمو" للنجم أحمد السقا، تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تجسد إنجى أحد الأدوار الرئيسية فى العمل إلى جانب مى عمر ومحمد ممدوح وهبة مجدى وإدوارد، الذين يشاركون فى بطولة العمل المقرر بدء تصوير نهاية ديسمبر الحالى.

ويسجل المسلسل التعاون الثانى بين إنجى المقدم وأحمد السقا فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً "ذهاب وعودة" عام 2015 إخراج أحمد شفيق، بينما يعود السقا بـ"البريمو" إلى الدراما بعد غيابه عن رمضان الماضى، حيث قدم آخر أعماله "الحصان الأسود" الذى شاركه البطولة ياسمين صبرى وشيرى عادل وصبرى فواز وأحمد بدير وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجى المقدم مسلسل "ليالى أوجينى" تم طرحه فى موسم رمضان الماضى وشارك فى بطولته كل من ظافر العابدين وأمينة خليل، وانتصار، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وخالد كمال، ومريم الخُشت، ومراد مكرم، وليلى عز العرب، وتدور أحداثه فى إطار درامى اجتماعى بحت فى حقبة الأربعينات، تحديدًا عام 1946.