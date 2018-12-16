بالفيديو| إليسا ترد لأول مرة على الساخرين من شفاهها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

عبرت الفنانة إليسا عن استيائها من الساخرين على شفاهها بسبب عمليات التجميل التي خضعت لها،وذلك في أول تعليق حول هذا الأمر.

وقالت إليسا أن الأمر لا يشغل بالها ولا يهمها، ويكفي ماحققته من نجاح كبير خلال السنوات الماضية، وذلك أثناء لقائها ببرنامج "بلا طول سيرة" على هامش مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة" الذي أقيم أمس بالعاصمة الأردنية عمان والذي نظمته مؤسسة مي شدياق للعام الثاث على التوالي.

ووجهت رسالة للساخرين قائلة" أنا إليسا لما بتقدروا تعملوا اللي قدرت أعمله ، تبقوا تعوا احكوا عن أي شغلة عندي إياها".

يذكر أن إليسا تستعد لإحياء حفل غنائي بمناسبة رأس السنة بدبي، وسيشاركها الحفل الفنان ماجد المهندس.