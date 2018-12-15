عمرو دياب يرفع أجره عن حفل رأس السنة.. كم بلغ؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت عدد من التقارير الصحفية عن اتخاذ الفنان المصري عمرو دياب قرارا برفع أجره عن حفله الغنئي، والذي من المقرر أن يحييه ليلة رأس السنة في أبو ظبي.

الفنان المصري اشترط الحصول على أجر يبلغ 180 ألف دولار، أي ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه مصري مقابل إحيائه لهذا الحفل، وهو رقم لم يحصل عليه دياب في أي حفل قام بإحيائه طوال الفترة الماضية.

وبالفعل استجابت الشركة المنظمة للحفل لشرط عمرو دياب، ووافقت على دفع هذا المبلغ له مقابل إحيائه للحفل.

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل عدد كبير من أشهر أغانيه الحديثة والقديمة، التي أحبها الجمهور على مدار مشواره الفني.

يذكر أن عمرو دياب قد أحيا مؤخرا حفلًا غنائيًا كبيرًا في كايرو فيستيفال، بالقاهرة، ضم اكثر من خمسين الفًا من جمهوره من الجنسين.

ورغم الحراسة المشددة في حفلات عمرو جياب، وإحاطته بالبودي جارد، إلا أن أحد الشباب صعد للمسرح وسط غفلة من البودي جارد، وقد هجموا عليه على المسرح لمحاولة منعه من الوصول للهضبة وتعاملوا معه بعنف وحاولوا جذبه بعيدًا عن عمرو وإنزاله من على المسرح.

عمرو دياب، أمسك بالشاب ومنعه من السقوط ووجه كلمات قاسية للحراس، وبدأ عليه الغضب من تصرفهم القاسي مع جمهوره حيث سحبه من على الارض ومشي معه بلطف وهدوء وسط صيحات الجمهور.

كما وقعت العديد من حالات الإغماء بسبب التزاحم الشديد بالإضافة إلى تكدس أبواب الدخول بالجمهور منذ الثانية ظهرا وحتي ختام الحفل في الحادية عشر مساء.