نادر الأتات يحتفل بنجاحات العام في “منا وجر”

متابعة الخليج 365: يحلّ النجم اللبناني نادر الأتات ضيفًا على برنامج “منّا وجرّ” مع بيار رباط على شاشة “ام تي في” اللبنانية مساء الإثنين المقبل الموافق 17 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يحتفل نادر الأتات مع فريق “منّا وجرّ” بالنجاحات التي حققها خلال عام 2018 المنصرم والإنجازات التي أضافها إلى رصيده الفني وسط أجواء البرنامج الفكاهية.

هذا ومن المتوقع أن يكشف نادر الأتات خلال الحلقة عن تفاصيل أغنيته الجديدة والمقرر طرحها قريبًا بعد الإنتهاء من تصوير الكليب الخاص بها مع المخرج سعيد الماروق.