كندة حنّا: هذه هوايتي التي لا يعرفها أحد

متابعة بتجــــــــــــــرد: أكّدت الممثلة السورية كندة حنّا أن لا شيء يخيفها في الحياة وأن أكثر ما يغضبها هو الفشل.
وقالت في دردشة مع مجلة “سيدتي” إن أكثر مَن يضحكها هم أولادها.
هذا وكشفت كندة حّنا خلال اللقاء عن هوايتها التي قالت أنّ الناس لا يعرفونها وهي ركوب الخيل، وأنّ حيوانها المفضّل هو الحصان.
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