تعرفي على لقب ميجان ماركل السري الذي يتداوله موظفوها

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تداول متابعو أخبار الأسرة الملكية في بريطانيا مؤخراً أخباراً تفيد بأن دوقة ساسكس ميجان ماركل تتعامل بقسوة مع موظفيها، وأشارت إلى أنها متطلبة جداً وصعبة المراس. ولهذا أعلنت اثنتان من مساعدتها استقالتهما.

وقالت المساعدة ميليسا توابتي التي تخلت عن مهماتها مؤخراً في حديث إلى صحيفة "ميرور": "في النهاية أصبح الأمر صعباً جداً. لقد عانيت كثيراً، طلبت مني ميجان القيام بالكثير من الأمور في وقت واحد"، لافتة إلى أن هذا دفعها إلى البكاء.

ويُرتقب أيضاً رحيل الموظفة سامنتا كوهين بعد عملها لدى الأسرة الملكية لمدة 17 عاماً، وبناء على ذلك يتداول الموظفون بشكل سري لقباً يطلقونه على الدوقة.

وأشار موقع "غالا" بنسخته الفرنسية إلى أن هؤلاء يتحدقون عن ميغان باسم "الدوقة الصعبة"، وهو ما يضفي، بحسب تقرير الموقع، على الأجواء القليل من المرح ويساعد الموظفين على تحمل الضغوطات خصوصاً عندما ترسل لهم زوجة الأمير هاري رسائل نصية وإلكترونية في الخامسة صباحاً، موعد ممارستها تمارين اليوجا.