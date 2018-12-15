محمد إمام ينجو من الموت

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نجا الفنان محمد إمام من موت محقق وذلك أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن في فيلم "لص بغداد" الذي يصور باقي مشاهده بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة بمصر.

محمد رفض الاستعانة بدوبلير وصمم على تصوير المشهد بنفسه، إذ كان من المفترض أن يركب دراجة بخارية ويقفز بها من مكان مرتفع، إلا أن توازنه اختل فسقط بالدراجة ولولا العناية الإلهية لحدث ما لا يحمد عقباه.

وأصيب إمام ببعض الكدمات المتفرقة في جسده، واضطر لتأجيل التصوير وأخذ راحة حتى يشفى من الكدمات.

يذكر أنه أصيب في البروفة النهائية لنفس المشهد أحد أعضاء فريق الحركات الخطيرة وتم نقله إلى المستشفى، وطلب المخرج من إمام عدم تأدية المشهد بنفسه إلا أنه رفض وكانت النتيجة إصابته هو الآخر.

ويحاول إمام الانتهاء من تصوير فيلم "لص بغداد" سريعاً حتى يلحق العرض في موسم نصف العام الدراسي في شهر كانون الثاني (يناير) المقبل.