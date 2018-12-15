مصطفى متولي كسر أنفه ودخل السجن ٩ أيام.. مواقف في حياة أحمد راتب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حلت، أمس الجمعة، الذكرى الثانية لرحيل الفنان الكبير أحمد راتب، الذي توفي في الرابع عشر من ديسمبر عام 2016، ويعتبر أحد أبرز نجوم جيله وأكثرهم عطاء للفن المصري، قدم كل الأدوار بين الكوميديا والدراما، ونجح في جميع الأدوار بسبب ملامحه المصرية الأصيلة التي أسكنته قلوب جمهور السينما والدراما في مصر والوطن العربي.

ولد الفنان الكبير أحمد راتب في 23 يناير 1949، وبدأ مشواره الفني وهو طفل حيث كان يمارس التمثيل في المدرسة، ونمت موهبته بالتمثيل عندما التحق بفرقة التمثيل بالجامعة أثناء دراسته بكلية الهندسة، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت بدايته بالتلفزيون، ثم عمل بمسرح الطليعة والسينما، واتسم أداؤه بالبساطة وعدم التكلف.

ونرصد لكم في هذا التقرير التالي محطات في حياة الفنان الراحل

- السجن 9 أيام

تعرض الفنان الراحل أحمد راتب للاعتقال في حياته مرة واحدة وفقا لما حكاه في برنامج "واحد من الناس" للإعلامي عمرو الليثي، حيث حكي أنه ظل فى الحبس 9 أيام كاملة، وذلك خلال دراسته بكلية الهندسة، حيث قال: "اعترضنا على الأحكام الصادرة ضد المتسببين فى النكسة، وقولنا ازاي يعني اللي كان سبب في النكسة ياخدوا أحكام صغيرة كده، عملنا اعتصام، على الفجر اقتحموا المدرج وضربونا بالخرزانات وخرجونا، كنا نخرج من المدرج نلاقي البوكس واقف بضهره على البوابة، وودونا سجن القلعة وفضلنا هناك لمدة 9 أيام".

- أحمد راتب والأوسكار

وخلال مداخلة في برنامج "ساعة صفا" للفنانة صفاء أبو السعودي قال الفنان عادل إمام ان أحمد راتب يستحق الأوسكار بسبب دوره في فيلم "الإرهاب والكباب"، في مشهد حديثه عن العدالة.

عادل إمام يحكي عن راتب

مشهد الارهاب والكباب

- كسر أنفه في "بخيت وعديلة"

قال الفنان عادل إمام إن الفنان أحمد راتب مشهور بأنفه الكبير، وفي أحد مشاهد "بخيت وعديلة" ضرب الفنان مصطفى متولي أحمد راتب فكُسرت أنفه، وقتها قال الفنان أحمد راتب لـ عادل إمام :"متسبنيش يا عادل"، ووقتها طلب عادل إمام من مدير المستشفى إحضار أفضل دكتور تجميل في مصر، وطلب أحمد راتب منهم ألا يغيروا شكل أنفه.

- الوفاة بخطأ طبي

توفي الفنان الكبير أحمد راتب بسبب خطأ طبي، وهذا وفقا لتصريحات المخرج المسرحي "محمد محسن" الذي أخرج لراتب مسرحيته الأخيرة "بلد السلطان"، والذي قال إن راتب أصيب بمياه على الرئة قبل 3 شهور من وفاته، فكتب له الطبيب دواء للتخلص من هذه المياه، لكن الطبيب نسي أن يخبر الفنان أحمد راتب بالتوقف عن الدواء بعد 3 أشهر، مما أثر على الجسد بكامله، وبالأخص على العظام حتى وافته المنية في نهاية عام 2016.

- أمنية "يوسف" التي لم تتحقق

في العام 1978 تزوج الفنان أحمد راتب من ابنة خاله "فيرا يوسف"، وأنجب منها أربع بنات: لمياء، لبنى، لميس، وياسمين، لذا أُطلق عليه في الوسط الفني لقب "أبو البنات"، وخلال فترة الحمل الأخير لزوجته عرفا بالوسائل الطبية المحدودة وقتها أنه سيستقبل توأم "ولد وبنت"، واختارا إطلاق اسم يوسف على الولد واسم لمياء على البنت، لكن فوجئا بأنهما بنتان، فاختار للطفلة الثالثة اسم لميس، ليصبح راتب أبو البنات.

لقاء مع الفنان أحمد راتب