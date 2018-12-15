شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "زنزانة 7" يعاين ديكورات المشاهد الأخيرة للتصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاين المخرج إبرام نشأت ديكورات المشاهد الأخيرة المتبقية من فيلم "زنزانة 7" للفنان أحمد زاهر ونضال الشافعى وعلا غانم ومنة فضالى، حيث يتبقى 4 أيام فقط من التصوير وينتهى فريق العمل بالكامل من التصوير، خاصة أن مخرج الفيلم انتهى من تصوير مشاهد السجن بالكامل ومشاهد السفر وغيرها ويتبقى مشاهد قليلة فقط ليبدأ فى عمليات المونتاج ومكساج ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم استعداداً لعرضه فى السينمات، حيث ولم يتم تحديد موعد نهائى للفيلم لعرضه فى السينمات.

فيلم "زنزانة 7" تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت وإنتاج بلال صبرى ويشارك فى بطولته نضال الشافعى، أحمد زاهر، إيهاب فهمى، مايا نصرى، عبير صبرى، منة فضالى، مدحت تيخة، أحمد تهامى، إيمى إسلام، ومنى منير.

ويجسد بطل العمل الفنان أحمد زاهر ضمن الأحداث شخصية "حربى"، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن، كذلك يجسد الفنان نضال الشافعى شخصية "منصور"، والذى يدخل السجن أيضا على هامش إحدى القضايا، ومع مرور الأحداث، يلتقى المسجونان منصور حربى داخل "زنزانة 7"، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى.