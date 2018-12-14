شكرا لقرائتكم خبر عن الفلوس بتعمل المعجزات.. شوف الفرق بملامح كلو كاردشيان فى 2007 و2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلجأ أغلب النجمات العالميات لإجراء العمليات والتعديلات التجميلية لتصبح كل منهن إحدى إيقونات الجمال، وأبرزهن هى نجمة تليفزيون الواقع كلو كاردشيان التى كلما بحثت فى صورها القديمة ستكتشف أنها عاشقة للتجميل، وهو ما ظهر بوضوح بمنطقة الوجه .

فبمقارنة صورتى لـ كلو كاردشيان الأولى التقطت فى 2007 والثانية 2018، ظهر اختلاف واضح بوجه نجمة برنامج " keeping up with the kardashians "، وذلك بعد استخدامها الفيلر والبوتوكس سواء بمنطقة الجبهة أو الذقن، وكذلك الحاجبين.

أيضا تنحيف منطقة الرقبة و"اللغد" كان ضمن خطة كلو لتظهر أكثر جمالا وتألقا، كما ظهر بالصورة التى التقطت لها فى 2018 تعديلا واضحا بشكل أنف كلو كاردشيان بعد إجرائها عددا من عمليات التجميل.