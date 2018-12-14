شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد على روح الفنان حسن كامى قبل عروض اليوم بمسارح الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الوقوف دقيقة حداد فى جميع مسارح دار الأوبرا قبل بدء عروض اليوم الجمعة، على روح الفنان والأوبرالى حسن كامى، الذى وصفته بـ"أيقونة الأوبرا".

وشاركت الوزيرة فى مراسم تشييع جنازة الفنان العالمى حسن كامى، فى مقابر الأسرة بمنطقة باب الوزير، حيث أقيم العزاء بها تنفيذاً لوصيته بعدم إقامة ليلة للعزاء.

وظهرت الوزيرة خلال مراسم تشييع الجثمان فى مقابر الأسرة بمنطقة باب الوزير، مرتدية نظارة سوداء وبدون حراسة أمنية مشددة ولم يتعرف عليها كثيرون.

كما حضر تشييع الجثمان فى مقابر الأسرة، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، والدكتور مجدى بغدادى رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، والباريتون العالمى جابر البلتاجى رفيق عمر ومشوار الراحل مع عدد من الفنانين والعاملين بالأوبرا.