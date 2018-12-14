بالصور: توبا بويوكستون تشارك أطفالاً سوريين في ورشة فنيّة

شاركت الممثلة التركية توبا بويوكستون بصفتها سفيرة النوايا الحسنة لليونسيف، أطفالاً سوريين وأتراك في ورشة فنية.

ورسمت مع الأطفال صورة كبيرة على حائط متحف سيرمودرن. والتقطت توبا صوراً لها مع الأطفال.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تهتم فيها توبا بالأطفال اللاجئين، ولا بقضايا اللجوء عموماً، إذ أنها لعبت دور لاجئة أفغانية في فيلم DAHA، الذي أخرجه طليقها أونور صايلاك.

وتغيب توبا هذا الموسم عن الشاشة، بعد نجاح مسلسلها "جسور والجميلة" الذي قدّمته العام الماضي مع كيفانش تاتليتوغ ولم تحدّد بعد موعداً لعودتها.