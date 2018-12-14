بعد انضمامه لـ«كلبش 3».. أحمد عبدالعزيز في الجيم.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

يبدو أن نوعية الأدوار التي اعتاد الفنان المصري أحمد عبدالعزيز على تقديمها قد أخذت اتجاها آخر، بعد أن أعلن انضمامه رسميا للمشاركة في الجزء الثالث من مسلسل «كلبش».

أحمد عبدالعزيز بدأ يستعد للعمل، ويقضي وقتا داخل الجيم لعمل بعض التمارين الرياضية، ونشرت له الفنانة ياسمين كساب صورة لهما معا من داخل الجيم، وعبرت عن حبها الشديد له منذ مسلسل «ذئاب الجبل».

الفنان المصري كشف عن جانب آخر من مواهبه بعد أن قدم الأكشن من خلال مسلسل «الأب الروحي»، وأعجب الجمهور بأدائه لشخصية «سليم العطار»، وبالتالي أحدث طفرة في نوعية الأدوار التي يقدمها الفنان.

أحمد عبدالعزيز هو واحد من نجوم التسعينات، حيث شارك في بطولة مسلسل «ذائب الجبل»، مع شريف منير وسماح أنور وعبدالله غيث، وحقق العمل نجاحا كبيرا، ثم شارك في مسلسل «سوق العصر»، وكان في هذا التوقيت من نجوم الصف الأول.

كما كان مسلسل «المال والبنون»، خطوة هامة في تاريخ الفنان أحمد عبدالعزيز، ولكنه توقف في السنوات الماضية عن التمثيل، حتى عاد مرة أخرى لجمهوره من خلال مسلسل «حق ميت»، ثم نجح في «الأب الروحي».