صورة تجمع تامر حسني وخالد سليم قبل الشهرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعض الأحلام تتحقق، وهذا ما حدث مع الفنان المصري تامر حسني والفنان خالد سليم، واللذان حلما كثيرا بالنجاح، وسعيا إليه حتى تحقق.

في لقطة قديمة ظهر تامر حسني مع خالد سليم قبل النجومية وهما في كلية التربية الموسيقية، حيث كان معهما عدد من أصدقائهما يعزفون، وتم تداول الصورة من قبل جمهور تامر حسني.

لم يحدث تغير كبير على شكل تامر وخالد، وعلق عدد من الجمهور على الصورة وأكدوا أن من يسعى لتحقيق حلمه يصل إليه.

تامر سبق أن تحدث عن هذه الفترة من حياته، وقال إنه بعد انفصال والديه وهو في سن صغير كان عليه أن يعمل لينفق على أسرته، ولذلك لم تكن لديه الرفاهية التي كانت لدى البعض.

الفنان المصري أشار في السابق إلى أنه كان يتأذى عندما لم يكن يجد المال ليفعل ما يحب، ولم يستطع أن يحقق حلمه بالالتحاق بمعهد الكونسرفتوار، والتحق بكلية الإعلام.

تامر أكد أن ما حدث له أعطاه صلابة الاعتماد على النفس والصبر والمثابرة لتحقيق الهدف، وأنه سعيد جدا وفخور بما حققه في حياته بعد الفقر الذي كان يعيش فيه.