ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها الـ62.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي بعيد ميلادها الـ62 في أجواء حميمية دافئة وسط مجموعة من أقاربها، وفريق عملها.

الرومي شاركت الفانز أجواء احتفالها بمقطع فيديو، ظهرت فيه وسط حضور الحفل أمام قالب كيك عامها الجديد، خلال غنائهم لها أغنية عيد الميلاد، وكتبت معلقة عليه: “شكراً لجمهوري والأحباء والاصدقاء الحاضرين والغياب شكراً من نص القلب ❤ ”، كما حرصت على القاء كلمة بسيطة، شكرت فيها حضور حفلها، حيث تلقت تهاني محبيها ومتابعيها، متمنيين لها مزيد من النجاح والتوفيق.

من ناحية أخرى، تستعد ماجدة الرومي لإحياء حفلها الغنائي الأول بالمملكة العربية السعودية، في محافظة العلا، يوم 28 ديسمبر الجاري ضمن فعاليات مهرجان “شتاء طنطورة”، تحت عنوان “رحلة إلى الفن الجميل”.

يُذكر أن أغنية “ميلى يا حلوة” كانت آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، من كلمات رمانس جرمانس، ألحان وتوزيع شربل روحانا، وتعاونت فيها مع المخرج الموسيقي عوض الرومي.