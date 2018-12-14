شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة الفنان الراحل حسن كامى فى غياب أهل الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيعت منذ قليل جنازة الفنان الراحل حسن كامى وخرج الجثمان من مسجد السيدة نفيسة فى القاهرة، وأدى صلاة الجنازة آلاف المصلين، فيما لم يحضر سوى الفنان أيمن عزب عضو مجلس نقابة الممثلين والفنان شريف خير الله.



حسن كامي ممثل ومطرب أوبرالى، ولد في 2 نوفمبر 1936 ، ودرس بمدارس الجيزويت. حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة. وحصل على دراسات اوبرا وموسيقى عالية بمعهد الكونسرفتوار، وأكاديمية الفنون، وشارك في العديد من الأعمال الفنية على مدار تاريخه، من أبرزها "أنا وأنت وبابا في المشمش" و"بوابة الحلواني" و"رأفت الهجان" و"الخواجة عبدالقادر" و"العراف" وغيرها.