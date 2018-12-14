شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول جثمان حسن كامى إلى مسجد السيدة نفيسة لصلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، جثمان الفنان حسن كامى إلى مسجد السيدة نفيسة استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليه وسط حضور عدد من الأهل والأقارب والفنانين منهم الفنان بسام رجب .





توفى الفنان حسن كامى، صباح اليوم الجمعة، بعد مشوار فنى حافل سواء فى الأوبرا أو السينما والتليفزيون، وستشيع الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة.