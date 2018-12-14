نهى الخطيب سعادة ترحل قبل تكريمها في مهرجان الزمن الجميل 2019

بدأت منذ اسابيع لجنة مهرجان الزمن الجميل، برئاسة طبيب التجميل د. هراتش سغبزريان، وحضور كامل أعضائها، اجتماعاتها لوضع القواعد التأسيسية للدورة الرابعة للمهرجان ٢٠١٩، حيث تمّ طرح الأسماء المرشحة للتكريم في هذه الدورة من الفئات كافة، ومن مختلف دول العالم العربي، وصوت أعضاء اللجنة لاختيار العدد المطلوب من بينها بحسب أولوية التصويت.

خلال الاجتماعات بدأت تطرح الاسماء التي سيتم تكريمها في مهرجان الزمن الجميل.

ومن بين الاسماء التي طُرحت اسم الاعلامية والممثلة نهى الخطيب سعادة التي توفيت ليلة الاربعاء، 12 كانون الاول بعد معاناة طويلة مع المرض.

رحلت نهى الخطيب سعادة قبل ان يتم تكريمها في مهرجان الزمن الجميل، الذي سعى على مدار ثلاث دورات على تكريم أهم الاسماء الفنية التي تركت بصمة على الساحة الفنية في لبنان والعالم العربي.

وكان المهرجان قد احتفل للعام الثالث على التّوالي في تكريم باقة من النجوم والمبدعين من لبنان والوطن العربي وذلك تأكيداً على نجوميتهم التي لم ولن تنطفىء يوماً كما قال النجم “سمير صبري” بأن الفنان الحقيقي لا يرحل لأن فنه خالد.

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