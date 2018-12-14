عادة يومية تمارسها ميغان ماركل فجرًا

متابعة الخليج 365: كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية عن عادة يومية تمارسها دوقة ساسيكس زوجة الأمير هاري ميغان ماركل.
وأعلنت الصحيفة أن ميغان ماركل تتبع روتينًا صباحيًا خاصًا، مؤكدةً بحسب مصدر مقرّب، أنها تستيقظ يوميًا في الرابعة والنصف فجرًا وتقوم بتمارين اليوغا، ما يفرض على مساعديها التأهب التام والصبر.
الجدير ذكر أن ميغان ماركل تصدّرت قائمة “أكثر الشخصيات بحثًا” على موقع Google للعام الجاري، وخصوصًا في شهر أيّار الفائت وهو الشهر الذي عقدت قرانها من الأمير هاري.
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