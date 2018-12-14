بالصور- فستان جنيفر لوبيز يربكها على السجادة الحمراء

تألقت النجمة العالمية جنيفر لوبيز خلال حضورها العرض الاول لفيلمها الجديد Second Act في نيويورك، حيث خطفت الانظار باطلالة اقل ما يقال عنها رائعة.

وسارت لوبيز (49 عاماً) على السجادة الحمراء حيث اختارت لهذه المناسبة فستاناً زهرياً من توقيع Giambattista Valli، بدت جميلة وملفتة للانظار كعادتها خاصة ان الصحافة تنتظر اطلالتها في كافة المناسبات التي تشارك بها.

ويبدو ان الفستان اربك جنيفر لوبيز على السجادة الحمراء وكادت ان تقع وهي تمسك به.

وكان يرافق لوبيز خلال العرض الاول للفيلم حبيبها لاعب البايسبول اليكس رودريغز (43 عاماً)، الذي رصدته الكاميرات وهو يقبلها ولقطات اخرى وهو يصورها بهاتفه الجوال وكان في غاية السعادة الى جانبها.

وتدور قصة الفيلم حول عاملة في شركة “كوستكو” تعيد بناء حياتها وتشكيل قصة حياتها من جديد، كما تعرض شارع (ماديسون) كدليل على ما يمكن للشارع الذكي تقديمه ومنحه من خدمات. ﺇﺧﺮاﺝ بيتر سيجال، ﺗﺄﻟﻴﻒ جاستين زاكهام وإيلين جولدسميث توماس. بطولة جنيفر لوبيز، ميلو فينتميليا، فانيسا هادجنز، ليا ريميني، فريدي ستروما وتشارلين يي وغيرهم.