إليسا لجمهورها : "استعدوا لدى مفاجأتين قبل احتفالات رأس السنة"

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أكدت الفنانة اللبنانية الكبيرة، إليسا، على أنها ستعلن عن مفاجأتين لجمهورها، قبل احتفالات رأس السنة الميلادية، مشيرة إلى أنها ستعلن عن الأولى الجمعة المقبلة.

وقالت إليسا لجمهورها: "لدى مفاجأتين لكم قبل احتفال رأس السنة الميلادية، وسوف أعلن عن أول مفاجأة يوم الجمعة المقبل، هل أنتم مستعدون".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إليسا، كان ألبوم "إلى كل اللى بيحبونى"، والذى أطلقته منذ فترة وشهد نجاحا كبيرا.