رامي صبري يحتفل بتوقيع البومه القادم مع «نجوم ريكوردز».. والبداية «مبروك علينا».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفل الفنان المصري رامي صبري بالتوقيع لـ “نجوم ريكوردز” لإنتاج ألبومه المقبل الذي من المقرر إطلاقه في صيف 2019 وذلك بمقر الشركة بمدينة الانتاج الاعلامي.

وشارك في الاحتفال هالة حجازي المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، وشيرين عادل زوجة رامي صبري، ومدير أعماله أيمن نابليون وعدد من أسرة “نجوم ريكوردز”، حيث تبادلوا التهاني والتقاط الصور التذاكارية وتقطيع “تورتة” تحمل صورته و”نجوم ريكوردز”.

وتخلل الاحتفال كلمة لرامي صبري أعرب فيها عن سعادته الكبيرة بالتوقيع مع “نجوم ريكوردز”، واعدًا جمهوره بتقديم المزيد من المفاجآت والأغاني المحببة لهم خلال الفترة المقبلة.

وأعربت هالة حجازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، عن سعادتها الكبيرة بانضمام النجم رامي صبري لـ”نجوم ريكوردز”، وأنها تتطلع لإطلاق الألبوم الأول له مع الشركة في صيف 2019.

وأكدت أن التوقيع مع رامي صبري يعد جزء من رؤية الشركة لعام 2019 والتوسع في ضم العديد من أبرز نجوم الوسط الفني لـ”نجوم ريكوردز”، قائلة: “رامي استطاع أن يحقق جماهيرية كبيرة الفترة الماضية وشعبية طاغية بين جمهوره، وهذا واضحًا في أغانيه التي تحقق مشاهدات ضخمة على موقع يويتوب وانتشارا بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويرددها عشاقه في حفلاته.

ويصور الفنان رامي صبري، أول أغنية من الألبوم بعنوان “مبروك علينا” بطريقة الفيديو كليب في بيروت مع مدير التصوير والمخرج فادي حداد، وهي من كلمات تامر حسين، ولحن رامي صبري، ويقوم بالتوزيع الموسيقي والميكساج والماستر جلال الحمداوي.

يذكر أن آخر ألبوم للمطرب رامي صبري، كان بعنوان “الراجل”، وصدر عام 2017، ولاقى رواجًا كبيرًا بين مستمعي رامي ومحبيه.

وكانت آخر أعماله الغنائية، أغنيتي “أهد الدنيا” و”الناس بتبان في الشدة” وطرحها على موقع اليوتيوب وتخطي حاجز المليون مشاهدة.