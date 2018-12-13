كيف ردّت دنيا بطمة على معجبتها الصينية؟

متابعة بتجـــــــــــرد: على ما يبدو أن قاعدة الشهرة لدى الفنانة المغربية دنيا بطمة بدأت بالتوسع والانتشار بشكل كبير، إذ أن اسمها وصل إلى الصين بعد أن ظهرت إحدى المعجبات الصينيات والتي تعمل في مجال الصحافة وتتحدث اللغة العربية ووجهت لها كلمات حب وإعجاب وأدت أغنيتها “مزيان واعر”.

وكانت بطمة شاركت مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، وتركت تعليقاً قالت فيه: “صحافية صينية من المعجبات بصوتي ومسيرتي الفنية المتواضعة، شكرا حبيبتي على كلامك الجميل وحسيت بالفرحة إنه بنت من الصين تعرفني، هذا شي جميل وشكرا أحسن شاف فالعالم شاف موحا على هاد المفاجأة دايما في تألق، فعلا حب الناس لا يباع ولا يشترى”.