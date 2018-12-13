هل سيتم سجن الفنانة رانيا يوسف بسبب فستانها؟ "محاميها يجيب"

مازالت أزمة فستان رانيا يوسف تشغل بال الجمهور والصحافة، ويرغب الكثيرون في معرفة ما سيحدث معها، وهل ستدخل السجن؟

تحدث شعبان سعيد، محامي رانيا يوسف، عن بعض التفاصيل الخاصة بالقضية؛ قائلا إن هناك جلسات تحددت في يناير المقبل، والتحقيقات لازالت مستمرة وينتظر نتيجتها.

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أما عن تنازل بعض المحامين عن البلاغات، قال، إنه ليس من حقهم التنازل، وحكى أن المحامي سمير صبري ذهب إلى النيابة واعتذر بسبب مداخلته الهاتفية في برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، التي قال فيها إنه تنازل عن بلاغه ضد رانيا يوسف؛ لأنه ليس لديه الحق في التنازل.

وشدد محامي رانيا يوسف على أنها اعتذرت عما بدر منها دون قصد؛ مشيرًا إلى خطأ المصور الذي لم ينبهها حتى على سبيل الشهامة، والتقط صورًا كثيرة لها.