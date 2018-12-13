طرح البرومو الأخير لفيلم Glass – بالفيديو

متابعة الخليج 365: طرحت الشركة المنتجة لفيلم الرعب Glass، البرومو الدعائي الأخير الخاص بالعمل تمهيدًا لعرضه في الصالات السينمائية ابتداءً من يوم 18 كانون الثاني/يناير المقبل.

وتدور أحداث الفيلم الجديد بانتهاء أحداث فيلم Split، حيث يلاحق جلاس شخصية كرامب الخارقة للطبيعة، والتي تتحول إلى وحش في سلسلة من المواجهات المتصاعدة، في حين يظهر مهندس غامض يحمل أسرارًا حرجة لكلا الرجلين.

الفيلم من بطولة بروس ويليس، جيمس ماكافوى، أنيا تايلور-جوى، صامويل جاكسون، سارة بولسون، سبينسر تريت كلارك، لوك كيربي، تشارلين وودارد، روب يانج وجين بارك سميث، وهو من تأليف وإخراج إم. نايت شيامالان.