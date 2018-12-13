فضائج جنسية تضرب كرة القدم الأفغانية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أوقف مكتب المدعي العام في أفغانستان، 5 من مسئولين باتحاد كرة القدم المحلي، بينهم رئيس الاتحاد، وذلك على خلفية التحقيق في اتهامات بتعرض لاعبات في المنتخب الوطني للاستغلال الجنسي.

القرار جاء بناء على طلب الرئيس الأفغاني أشرف غني، من المدعي العام في البلاد، إجراء تحقيق شامل في تقارير صادمة عن هذا الاستغلال.

المتحدث باسم المدعي العام جمشيد رسولي قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية لـ”فرانس برس”: مكتب المدعي العام أوقف رئيس اتحاد كرة القدم ونائبه، والأمين العام والمسئول عن حراس المرمى، ومسئول منسقي الولايات عن مزاولة مهامهم.

المتحدث أضاف خلال تصريحاته: لإجراء التحقيقات بشكل شامل وجمع الأدلة وضمان العدالة، قرر فريق المدعين إيقاف هؤلاء الأشخاص، وجميعهم من الذكور.

صحيفة “جارديان” الإنجليزية، كانت قد كشفت في تقرير لها نقلا عن مصادر بارزة مرتبطة بالمنتخب الوطني النسائي، وقوع استغلال للاعبات في أفغانستان، وأحيانا في مقر الاتحاد، وأيضا خلال معسكر تدريب أقامه المنتخب في الأردن فبراير الماضي.. وطالت الاتهامات مسئولين في الاتحاد يتقدمهم رئيسه كرم الدين كريم.

التقرير نقل عن القائدة السابقة للمنتخب خالدة بوبال، التي فرت من البلاد بعد تلقيها تهديدات بالقتل، وتحدثت مرارا في أوقات سابقة عن التمييز بحق النساء في أفغانستان، قولها إن المسئولين الذكور في المنتخب يعتمدون أساليب الإكراه مع اللاعبات.

خالدة بوبال رحبت في تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بخطوة المدعي العام، إنها دليل على الوحدة لا يجب أن يجرؤ أحد على إيذاء البريئات.. كرة القدم ليست استغلالا.

الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد أعلن أعقاب تقرير الصحيفة الإنجليزية، أنه ينظر في الاتهامات، رافضا أي تسامح مع انتهاكات من هذا النوع.