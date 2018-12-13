أيتن عامر تفقد وزنها الزائد وتوجه رسالة للجمهور.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

استطاعت الفنانة المصرية أيتن عامر أن تفقد بعضا من وزنها الزائد، والذي عانت منه مؤخرا بعد ولادة طفلها الثاني يوسف.

أيتن شاركت محبيها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صورة لها، وهي ترتدي ملابس كاجوال أظهرت رشاقتها التي بدأت تستعيدها بشكل كبير وإن لم يكن بشكل كلي.

الفنانة المصرية قالت لجمهورها إن من يريد أن يفقد المزيد من وزنه يعيد النظام الغذائي الذي سبق ونشرته على صفحتها، وأضافت في تعليقها: «أنا وريتكم الطريق يلا وروني الشطارة الدايت للجدعان».

جمهور أيتن عامر لاحظ بالفعل فقدها الكثير من الوزن، والذي ظهر من خلال أحدث صورها، وغازلها من خلال عدد كبير من التعليقات.

الفنانة المصرية حققت النجاح مؤخرا من خلال تقديمها دور سماح في مسلسل «أيوب»، مع الفنان مصطفى شعبان، والذي تم عرضه في شهر رمضان، وكانت أيتن تصوره وهي حامل ولكنها أخفت حملها.

أيتن فاجأت جمهورها بعد ذلك بإعلان خبر ولادة طفلها الثاني «يوسف»، من زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، وذلك بعد فترة قليلة من إنجاب ابنتها أيتن.