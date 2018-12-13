مصمم الأزياء هاني البحيري يعلق على فستان رانيا يوسف الفاضح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم مرور أيام على ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، إلا أن أزمة الفنانة المصرية رانيا يوسف، مازالت قائمة إلى الآن.

مصمم الأزياء المصري هاني البحيري، علق على أزمة فستان رانيا يوسف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع عبر فضائية «TeN»: «رانيا صديقتي جدا وأحبها جدا ورأينا كلنا أنها قالت إن الفستان كان مبطنا».

وأضاف: «هذا الفستان منتشر جدا في الخارج في دول أوروبا وأمريكا، هذا مقبول في الخارج لكن في مصر ما يفصل بين الشياكة وعدم الشياكة والاحتشام وعدم الاحتشام مجرد شعرة».

وتابع: «لو كان، بعد رفع الجيبونة، ظهر حتى للناس “هوت شورت” ما كان اعترض أحد.. لكن حظها السيئ أنه ظهر هكذا للناس».

واستكمل: «أحترم المرأة المسلمة والمسيحية المحافظة على الشكل العام، حتى لو على السجادة الحمراء، نرى في مهرجان كان والأوسكار لا أحد يتعرى على السجادة الحمراء... لكن تقبلنا عذر رانيا وحصل ذلك بعد جلوسها في السيارة».

واختتم كلامه بقوله: «الفستان منتشر بالخارج ومن الممكن أنه يباع هكذا، أو أنها أضافت له بطانة هنا وارتفعت منها، أنا مدرك تماما أن أي شخص معرض لحدوث ذلك».