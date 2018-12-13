بالفيديو| بوسي وعبير صبري ومفيدة شيحة يحتفلن بعيد ميلاد ماجدة زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي فيديو من حفل عيد ميلاد الفنانة ماجدة زكي، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وشارك في الحفل عدد من صديقاتها المقربات ومنهن النجمة بوسي، وعبير صبري، ومفيدة شيحة، وجاسمين طه زكي.

يذكر أن آخر الأعمال الفنية للفنانة ماجدة زكى مسلسل " اللهم إنى صائم" بطولة مصطفى شعبان، وعرض في رمضان الماضي.