كتب امير فتحي في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:04 صباحاً -

شاهدوا نظرات ممثل تركي لـ سيريناي ساريكايا تثير الجدل.. واتهامه بالتحرش! تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نظرات الاعلامي والمنتج التركي ​اجون اليجالي​ للنجمة التركية ​سيريناي ساريكايا​ اثناء توجهها إلى المسرح لاستلام جائزتها، وذلك في حفل الفراشة الذهبية بدورته الـ 45. وشكّل هذا الأمر جدلا كبيرا، اذ ان بعض المتابعون اعتبروه نوعا من أنواع التحرش، حيث ظهر اليجالي وهو يركّز نظراته على جسدها بشكل لافت ومبالغ فيه. الجدير ذكره ان سيريناي نالت جائزة افضل مسلسل على الانترنت.

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