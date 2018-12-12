صلاح يقود ليفربول لدور الـ16 بدورى الأبطال على حساب نابولى

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:44 صباحاً -

تأهل ليفربول الإنجليزى، إلى دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا، بعد الفوز الثمين على ضيفه نابولى الإيطالى، بهدف دون مقابل، فى المواجهة الحاسمة التى أقيمت على ملعب “آنفيلد” معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

وسجل النجم المصرى محمد صلاح هدف انتصار الريدز ليفربول فى الدقيقة 34 من زمن المباراة، بمهارة رائعة بقدمه اليمنى.

وحصل الفرعون المصرى على بطاقة صفراء فى الدقائق الأخيرة لتعطيله اللعب.

وانقذ البرازيالى اليسون حارس ليفربول فريقه من التعادل فى الوقتت بدل الضائع، بعد أن تصدى بمهارة فائقة لإنفراد مهاجم نابولى.

ويتصدر باريس سان جيرمان الفرنسى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة بعد الفوز على ريد ستار الصربى 3-1، يليه ليفربول فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط، ثم نابولى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، ولكن فارق الأهداف حسم تأهل الريدز، ويشارك الفريق الإيطالى فى دور الـ32 من الدورى الأوروبى، وجاء ريد ستار الصربى فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.