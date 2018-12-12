مجلة “تايم” تختار جمال خاشقجي كشخصية العام الى جانب صحفيين اخرين

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كتب امير فتحي في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:44 صباحاً -
تصدرت صورة الإعلامي السعودي، الذي قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين أول، جمال خاشقجي، غلاف مجلة “تايم” الأمريكية، بعد اختياره للفوز بشخصية العام إلى جانب عدد من الصحفيين.
واختارت المجلة عددا من الصحفيين أطلقت عليهم اسم “الحراس” للفوز بجائزة شخصية عام 2018، وقد تضمنت هذه القائمة اسم خاشقجي، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار شخص متوف للفوز بهذه الجائزة
وظهرت صورة خاشقجي على غلاف إحدى النسخ من المجلة كما ظهرت صور الصحفيين الآخرين الذين تم اختيارهم على نسخ أخرى، تكريما لجهودهم في البحث عن الحقيقة.
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