كتب امير فتحي في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:46 صباحاً -

شاهدوا كواليس مسلسل "تانغو".. هكذا تعرضت دانييلا رحمة لحادث السير! شاركت الممثلة اللبنانية ​دانييلا رحمة​ متابعيها مقطع فيديو من كواليس مسلسل تانغو الذي شاركت في بطولته شهر رمضان الفائت. ونلاحظ في الفيديو ان الحادث الّذي تعرضت له رحمة مع بطل العمل باسل خياط اعتمد على التأثيرات الصوتية وادائهما في داخل الاستوديو، ومع المكياج الّذي تم اعتماده والمونتاج ظهر المشهد في إحدى حلقات العمل وكأنه حقيقي.

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