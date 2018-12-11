عادل امام استقر على فكرة مسلسله، اليكم التفاصيل

أخيراً، استقر الفنان الكبير عادل امام على فكرة من تأليف ايمن بهجت قمر ليخوض بها السباق الرمضاني لعام 2019 وذلك بعدما قرأ عدة افكار قدمت له.

ويعكف أيمن بهجت قمر على كتابة المسلسل الذي سيكون اجتماعياً كوميدياً.

ويأتي هذا الخبر ليفرح قلوب عشاق الزعيم خاصة بعدما انتشرت في الآونة الاخيرة عدة اخبار تفيد عن خروج الزعيبم من السباق الرمضاني لعام 2019، ما دفع بنجله رامي امام للخروج عن صمته واوضح ان الرقابة لم ترفض السيناريو المعروض عليها ولكن هو قدّم النص منذ شهر الى الرقابة وبما ان العمل يتطرق الى مواضيع سياسية مهمة ودقيقة لذا سيأخذ وقتاً اكثر لأجل التدقيق فيه، ففضّل ان يصور قصة ثانية موجودة لديه.

نذكر ان الزعيم عادل إمام لم يغب عن رمضان منذ سبع سنوات ففي عام 2012 قدّم “فرقة ناجي عطا الله”. وفي عام 2013 قدّم “العراف”. وفي عام 2014 قدّم “صاحب السعادة”. وفي عام 2015 قدّم “استاذ و رئيس قسم”. وفي عام 2016 قدّم “مأمون وشركاه”. وفي عام 2017 قدّم “عفاريت عدلي علام”. وفي عام 2018 قدّم “عوالم خفية”.