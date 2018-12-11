شكرا لقرائتكم خبر عن باسل خياط يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم السورى باسل خياط بعيد ميلاد زوجته ناهد زيدان بطريقة رومانسية، عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام".

ونشر باسل صورتين من أجواء الاحتفال مع زوجته فى أحد المطاعم بدبى، ونالت الصور على إعجاب العديد من متابعيه متمنين له حياة زوجيه سعيدة.

قدم باسل الخياط العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، آخرها مسلسل "الرحلة" وشارك فى بطولته النجوم حنان مطاوع، مى سليم، ريهام عبد الغفور، إسلام جمال، ثراء جبيل، محمود حجازى، محمد مهران، وآخرين، إخراج حسام على.



باسل خياط و زوجته باسل خياط و زوجته



باسل خياط و زوجته باسل خياط و زوجته