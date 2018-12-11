طرح البرومو الدعائي الرسمي لفيلم Kim Possible – بالفيديو

متابعة الخليج 365: طرحت شبكة “ديزني” البرومو الدعائي الأوّل لفيلم Kim Possible تمهيدًا لعرضه يوم 15 شباط/فبراير المقبل على قنوات ديزني.

ويقوم بالأداء التمثيلي للفيلم كل من سادي ستانلي، شون جيامبرون، تود ستاشويك، تايلور أورتيجا، سيارا ويلسون، أليسون هانيجان، كوني راي، إسحق ريان براون، إريكا ثام، كريستي كارلسون رومانو وباتون أوسوالت.

الجدير بالذكر أن الفيلم مقتبس عن برنامج Kim Possible التلفزيوني الذي استمر لمدة أربعة مواسم، إلى أن تم إيقافه في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2007.