كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:13 صباحاً -

شاهدوا ردة فعل شاعر بعد تحية جمهوره لإعلامية سورية حضرت امسيته تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من أمسية الشاعر محمد السكران، حيث قامت الجماهير لتقديم تحية حارة لإعلامية سورية حضرت الأمسية وذلك فور ظهورها على الشاشة الداخلية الخاصة بعرض الأمسية. وعقب إنتشار اللقطة الطريفة رد الشاعر بتغريدة ساخرة على حسابه الشخصي في تويتر قائلاً: طيب والقصيدة اللي انا تعبان عليها وش وضعها ؟ .. شوية احترام للشاعر يا اخوان.

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